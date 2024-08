Felda: Šola naj s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja

Ljubljana, 30. avgusta - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je pred začetkom šolskega leta vsem zaželel veliko uspeha. Hkrati je izrazil željo, da vsak po svojih močeh doprinese k soustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, da bo šola danes in tudi v prihodnje prostor, ki s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja.