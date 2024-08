Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 30. avgusta - Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje od 28 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Obeti: v nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče. V gorskem svetu ni povsem izključena možnost kakšne popoldanske nevihte.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severnimi vetrovi k nam doteka topel in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: prevladovalo bo sončno in vroče vreme. V Alpah bo popoldne nastala kakšna kratkotrajna nevihta.

Biovreme: danes in v soboto bo vpliv vremena povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo na Primorskem po nižinah povečana toplotna obremenitev.