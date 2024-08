V Podčetrtku po desetletjih propadanja končno spet odpirajo prenovljeni grad

Podčetrtek, 30. avgusta - V Podčetrtku bodo popoldne po desetletjih propadanja znova slovesno odprli prenovljene prostore gradu, sicer enega od zgodovinskih draguljev občine. Investicijo so izvedli s pomočjo evropskih in državnih sredstev v sklopu projektov Grajska pot v destinaciji Podčetrtek in Doživetje grajskega razgleda.