Na Obali s poletno sezono v glavnem zadovoljni

Portorož/Koper/Izola, 31. avgusta - Turistični ponudniki na Obali so imeli junija in julija ponekod nekoliko manj gostov kot lani, a večmesečne skupne številke kažejo obisk, podoben lanskemu ali malo boljši. S sezono so v glavnem zadovoljni. Julijski požar v Portorožu na obisk ni posebej vplival. Optimistične so z Obale napovedi za jesen, ko se obeta tudi veliko prireditev.