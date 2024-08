New York, 29. avgusta - Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je napredoval v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnjem grand slamu sezone je po nekaj začetnih težavah zanesljivo ugnal domačina Alexa Michelsena s 6:4, 6:0, 6:2 po uri in 39 minutah.