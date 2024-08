Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija 1. septembra uradno prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN. Poročale so tudi o zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je dejala, da bo na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju obsodila novo ofenzivo Izraela na Zahodnem bregu in pozvala k sankcijam proti Izraelu.