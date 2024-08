WHO: Izrael pristal na humanitarne premore v Gazi za cepljenje proti otroški paralizi

Gaza, 29. avgusta - Izraelske oblasti so se strinjale z več ločenimi tridnevnimi humanitarnimi premori v različnih delih območja Gaze, da bi omogočili cepljenje približno 640.000 otrok proti otroški paralizi, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Gazi so namreč nedavno zabeležili prvi primer otroške paralize v 25 letih.