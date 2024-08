Mladina o lobiranju (30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Grega Repovž v komentarju Zakonito in transparentno piše o skrb zbujajočih podatkih o lobiranju v Sloveniji, ki jih je komisija za preprečevanje korupcije javnost predstavila sredi avgusta. Avtor meni, da so prav zakoni takšni, da omogočajo ministrom, županom in drugim funkcionarjem, da je ravno njihov znanec najprimernejši za sklenitev pogodbe.