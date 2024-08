Castrillu na Vuelti prva zmaga v karieri, brez napadov najboljših

Leon, 29. avgusta - Španski kolesar Pablo Castrillo (Kern Pharma) je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na trasi od Ourenseja do Manzanede (137,5 km) je bil najboljši iz ubežne deseterice. V ozadju med najboljšimi ni prišlo do napadov in posledično tudi ne razlik. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ostal na drugem mestu.