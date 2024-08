Ribniški župan Pogorelc policiji prijavil grožnje s smrtjo

Pogorelc je grožnje prijavil policijski postaji Ribnica, postopek ob prijavi pa je označil kot korekten. Poudaril je, da se zaradi zaostrovanja razmer s posameznimi Romi marsikdo v občini počuti ogrožen, tudi sam.

V oddaji so gostili tudi notranjega ministra Poklukarja, ki je grožnjo županu obsodil in dejal, da zaupa policiji, da jo bo čim prej preiskala. "Tako kot v primeru policistov, gre tukaj za grožnjo uradni osebi, funkcionarju, županu, izvoljenemu na demokratičnih volitvah, kar za samo klimo v državi ni dobro," je dejal. Pozval je k pomiritvi razmer in zagotovil, da policija dela vse, da bo vzpostavila varnost in da se bodo ljudje počutili varne, le čas je potreben, da se pokaže učinkovitost ukrepov.

Pogorelc je namreč v sredo na Občini Ribnica gostil predstavnike Romov, s katerimi so se pogovarjali o zagotovitvi vode v romskih naseljih Otavice in Goriča vas. Na sestanku so se dogovorili, da se bodo Romi vključili v proces integracije, občina pa bo opravila svoj del naloge in jim zagotovila vodo.