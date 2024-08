Za uvod Francozi napolnili mrežo Ukrajine

Riga, 29. avgusta - V Rigi se je začel kvalifikacijski turnir skupine E za nastop na olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Uvodno tekmo skupine, v kateri je tudi Slovenija, sta odigrali Francija in Ukrajina, prepričljivo so bili boljši Francozi, ki so zmagali s 7:2 (2:0, 3:0, 2:2).