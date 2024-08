V Gorici predstavili 44 projektov razpisa sklada za male projekte GO! 2025

Gorica, 29. avgusta - V avditoriju furlanske kulture v Gorici je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO danes predstavilo projekte, financirane v okviru razpisa sklada za male projekte GO! 2025 iz leta 2023. Gre za 44 projektov, ki pokrivajo področje kulture ali pa so vezana na določeno območje - v prvi vrsti Novo Gorico in Gorico z okolico.