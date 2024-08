Čalušić z župani požarno najbolj ogroženih občin o krepitvi požarne varnosti

Ljubljana, 29. avgusta - Kmetijska ministrica Mateja Čalušić se je danes sestala z župani občin, ki sodijo v območje prve in druge stopnje požarne ogroženosti, in z njimi spregovorila o potrebnih ukrepih za povečanje požarne varnosti. Med ključnimi ukrepi so izpostavili gradnjo protipožarnih presek ter ureditev vodnih virov za oskrbo helikopterjev in gasilskih vozil.