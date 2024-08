Rakete podjetja SpaceX s prepovedjo poletov po neuspešnem pristanku

Washington, 29. avgusta - Ameriški organi so po neuspešnem pristanku v sredo ustavile polete raket Falcon 9 podjetja SpaceX. Pred tem je podjetje opravilo niz 267 uspešnih pristankov. Kljub prevrnitvi in posledični eksploziji ene od komponent rakete, je ta pred tem uspešno opravila misijo in v vesolje ponesla 21 satelitov.