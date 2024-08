Grško pristanišče Volos preplavile poginule ribe

Volos, 29. avgusta - Pristanišče v grškem Volosu je preplavilo več kot 70 ton mrtvih sladkovodnih rib. Te naj bi se namnožile med poplavami, ki so lani prizadele regijo, po upadu vode pa so končale v morju, kjer so spričo pomanjkanja kisika in nezmožnosti preživetja v slani vodi poginile, poročajo tuje tiskovne agencije.