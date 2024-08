Spletni goljuf več oseb oškodoval za nekaj 10 tisoč evrov

Idrija, 29. avgusta - Na Cerkljanskem je v sredo neznani storilec v telefonskem pogovoru z lažnim prikazovanjem oškodovanca spravil v zmoto in ga zapeljal, da mu je omogočil dostop do svoje spletne banke. S tem pa mu je omogočil tudi, da je posledično za več 10 tisoč evrov oškodoval več fizičnih oseb, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.