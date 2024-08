Na gradu Cmurek prvo dejanje projekta Musicville - Zelena opera

Šentilj, 31. avgusta - Na gradu Cmurek bodo danes premierno predstavili mednarodni projekt Musicville - Zelena opera. Gre za umetniški projekt Slovenije, Hrvaške in Avstrije, katerega cilj je preobrazba klasične evropske glasbene oblike opere v novo, inovativno in ustvarjalno sodelovanje, ki ga navdihujejo okoljska ozaveščenost, narava, domače obrti in tradicija.