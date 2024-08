Pri Mladinski knjigi znova praznik ob izidu štirih izvirnih slovenskih slikanic

Ljubljana, 29. avgusta - Pri Mladinski knjigi so predstavili nove izvirne slovenske slikanice iz zbirke Čebelica: Cof pa hop! Sanje Janše z ilustracijami Tanje Komadina, O pujsku, ki je imel kratek spomin Bojana Varjačića Rajka in ilustratorke Liane Saje Wang, avtorsko slikanico Ivana Mitrevskega Vsi se bojijo žabona Jona in Narisati ptico Kaje Teržan in Ane Maraž.