SDH: Po desetih letih prizadevanj za ohranitev poslovanja MLM izčrpane vse možnosti

Ljubljana/Maribor, 29. avgusta - Stečaj MLM je težak in žalosten razplet za zaposlene, poslovne partnerje, lastnika in širšo skupnost, a poslovnih in finančnih težav kljub intenzivnim prizadevanjem za ohranitev družbe v zadnjem desetletju ni bilo mogoče premagati, so po današnji najavi stečaja mariborskega podjetja sporočili iz stoodstotnega lastnika SDH.