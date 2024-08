V javni obravnavi načrt litijske obvoznice

Litija, 29. avgusta - Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo javno obravnavo državnega prostorskega načrta za obvoznico mimo Litije. Predlagane so tri trase, ki se razlikujejo le na levem bregu Save, segajo pa tudi na območje občine Šmartno pri Litiji. Pripombe in predloge na ministrstvu zbirajo do 4. oktobra.