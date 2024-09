Začetek Tedna vzgoje s poudarkom na duhovni rasti

Ljubljana, 1. septembra - Društvo katoliških pedagogov Slovenije danes začenja projekt Teden vzgoje, ki so ga letos namenili duhovni in molitveni pripravi na prihajajoče jubilejno leto. Kot je dejal koordinator projekta Matevž Vidmar, se bodo posvetili izbranih mislim pedagogov in jih preučili. Teden vzgoje poteka do 7. septembra.