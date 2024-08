V šolo peš, s Pešbusom in Bicivlakom

Ljubljana, 29. avgusta - Ob začetku šolskega leta program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi slovenske šole, občine in starše, da zaradi dobrodejnih koristi telesne dejavnosti na zdravje in počutje otrok omogočijo kar največ otrokom aktivno hojo v šolo. Za najmlajše naj organizirajo spremljano hojo s Pešbusom in Bicivlakom.