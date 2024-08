Od poldneva do predvidoma ponedeljka začasno nedostopne storitve OTP banke

Ljubljana, 30. avgusta - Zaradi poenotenja informacijskih sistemov ter prenosa računov in drugih produktov bank Nova KBM in SKB v okviru združitve v OTP banko, bodo od poldneva danes do ponedeljka dopoldan za stranke začasno nedostopne nekatere storitve in kanali. Poslovalnice bodo danes odprte do 12. ure, spletne in mobilne aplikacije pa bodo delovale do 14. ure.