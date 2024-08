Sodišče v Hongkongu nekdanja urednika Stand News spoznalo kriva upora

Hongkong/Bruselj, 29. avgusta - Sodišče v Hongkongu je novičarski spletni portal Stand News in dva njegova nekdanja urednika danes spoznalo krive upora. To je prva obsodba te vrste, odkar je Hongkong leta 1997 prišel pod kitajsko oblast. EU je bila do obsodbe obeh novinarjev, ki jima grozi do dve leti zapora, kritična.