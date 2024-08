Uprava MLM bo v petek vložila predlog za stečaj podjetja

Maribor, 29. avgusta - Uprava Mariborske livarne Maribor (MLM), ki jo od junija vodi Samo Iršič, bo v petek vložila predlog za začetek stečaja tega nekoč pomembnega mariborskega industrijskega podjetja. Iz podjetja so po današnji seji nadzornega sveta sporočili, da so nadzorniki upravi na zadnji seji 21. avgusta naročili, da to stori v roku meseca dni.