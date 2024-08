Miller, Stojaković, Nakić-Bilić v košarkarski hiši slavnih

Ženeva, 29. avgusta - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je danes obelodanila seznam igralcev in igralk ter trenerjev, ki bodo letos sprejeti v hišo slavnih v Miesu pri Ženevi. Med njimi je nekaj dobro znanih imen, kot so Američan Reggie Miller, Srb Predrag Stojaković, Hrvatica Danira Nakić-Bilić in ameriški strokovnjak Dan Peterson.