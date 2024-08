Na Tržaškem se začenjajo tradicionalni študijski dnevi Draga

Opčine, 30. avgusta - Na Tržaškem se danes začenjajo 59. študijski dnevi Draga. Na srečanju bodo številni predavatelji in govorci razpravljali o različnih temah, dogodek v organizaciji Društva slovenskih izobražencev in Slovenske prosvete pa bodo sklenili v nedeljo s podelitvijo Peterlinove nagrade in pogovorom o narodnih povezavah med matico, zamejstvom in zdomstvom.