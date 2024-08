Na Kemijskem inštitutu razvili ultrazvočni nadzor gensko spremenjenih celic

Ljubljana, 29. avgusta - Raziskovalke in raziskovalci na Kemijskem inštitutu so razvili terapevtsko celično napravo, ki se odziva na ultrazvok. Njihova inovacija bi lahko omogočila natančnejše, neinvazivno, hitro in ciljno usmerjeno zdravljenje, vključno z določenimi oblikami raka, še posebej na težko dostopnih mestih globoko v tkivih, so sporočili s Kemijskega inštituta.