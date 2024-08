V Mariboru štiri nova otroška igrišča

Maribor, 31. avgusta - Mestna občina Maribor nadaljuje urejanje in umeščanje igral za otroke v mestne četrti in krajevne skupnosti. Najnovejša igrišča so postavili v Radvanju, Zrkovcih, Bresternici in na Taboru. Center Gustava Šiliha Maribor pa je dobil gugalnico za gibalno ovirane, ki je prej stala v Mestnem parku.