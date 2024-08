Delnice Cinkarne Celje poskočile za skoraj tri odstotke

Ljubljana, 29. avgusta - Ljubljanska borza je dopoldne sklenila tik pod izhodiščem; indeks SBI TOP se je znižal za 0,14 odstotka. Največji izgubar v prvi kotaciji so bile delnice NLB (-1,57 odstotka), največji skok pa je po objavi poročila o rasti prihodkov in dobička v prvem polletju uspel delnicam Cinkarne Celje (+2,94 odstotka). Te so danes tudi najbolj prometne.