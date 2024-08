V ZDA zaradi obsežnega zlonamernega nadlegovanja obtožili Romuna in Srba

Washington, 29. avgusta - V ZDA so zaradi zlonamernega nadlegovanja več kot sto ljudi, tudi visokih državnih uradnikov, in groženj z bombnimi napadi obtožili 26-letnega Romuna in 21-letnega Srba, je v sredo sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Med njunimi tarčami so bili tudi člani kongresa, visoki zvezni in državni uradniki ter uradniki zveznih organov pregona.