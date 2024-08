Strokovnjaki pozivajo k uporabi otroških sedežev v vozilih in ustrezni pripetosti otrok

Ljubljana, 29. avgusta - Strokovnjaki opozarjajo, da je uporaba otroškega sedeža in varnostnega pasu med vožnjo nujna. Starši pa morajo biti pozorni tudi, da je sedež primeren glede na otrokovo velikost in težo, da je v vozilu pravilno nameščen in da otroke v sedežih ustrezno pripnejo, so poudarili na okrogli mizi o ustrezni uporabi otroških sedežev.