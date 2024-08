Blizu Splita tudi danes gasijo obsežen požar

Zagreb, 29. avgusta - Hrvaški gasilci so se davi znova spopadli z obsežnim požarom na območju Žrnovnice pri Splitu, potem ko so ga v sredo čez dan uspeli spraviti pod nadzor, a se je zvečer znova razplamtel zaradi močne burje in ogrožal tudi hiše. Požar na pobočju v bližini Splita je v ponedeljek zanetil udar strele.