Prihodnjo podelitev zlatih globusov bo vodila ameriška komičarka Nikki Glaser

Los Angeles, 29. avgusta - Ameriška igralka in komičarka Nikki Glaser bo januarja prihodnje leto vodila podelitev zlatih globusov. Po besedah Helen Hoehne, predsednice združenja, ki podeljuje zlate globuse, je Glaser komedijantka, ki je s svojim drznim in neizprosnim humorjem kot nalašč za to prireditev.