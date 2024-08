Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 29. avgusta - Indeksi na azijskih borzah so večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji preučujejo polletno objavo poslovnih rezultatov ameriškega proizvajalca čipov Nvidia. Čeprav so bili rezultati boljši od pričakovanj analitikov, so si vlagatelji očitno obetali še boljše rezultate, saj so se delnice Nvidia pocenile za okoli sedem odstotkov, so poročali tuji mediji.