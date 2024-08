Proti soustanovitelju Telegrama v Franciji uvedli preiskavo in ga izpustili ob plačilu varščine

Pariz, 29. avgusta - Soustanovitelj in izvršni direktor Telegrama Pavel Durov je bil v Franciji v sredo obtožen več kaznivih dejanj v zvezi z delovanjem aplikacije Telegram zaradi domnevnega omogočanja ekstremističnih vsebin in kriminala. Čeprav so ga nato pogojno izpustili ob plačilu varščine v višini pet milijonov evrov, ne sme zapustiti države.