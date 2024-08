Newyorčani se vse pogosteje izogibajo plačevanju javnega prevoza

New York, 29. avgusta - Prebivalci New Yorka se po koncu pandemije koronavirusa, ko je bil javni prevoz nekaj časa brezplačen, vse pogosteje izogibajo plačevanju voženj z mestnimi avtobusi in podzemno železnico, je sporočilo tamkajšnje javno prometno podjetje MTA. Zaradi zastonjkarjev so deležni izgub, pa tudi pritožb potnikov, ki za javni prevoz redno plačujejo.