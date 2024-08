Delo o prijavi tujcev (29. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Špela Kuralt v komentarju Poenostavitve, težavne za ljudi piše o primeru v Laškem, ko se je v en sam blok uradno naselilo več kot 30 tujcev, ki so jih prijavili s ponarejenimi podpisi lastnikov stanovanj. Avtorica opaža, da so kršitelji v zadnjih letih postali previdnejši, obvladajo pridobivanje podatkov in berejo zakonodajo.