Crvena zvezda Elšnika in Drkušića ter Slovan Bajrića v ligo prvakov

Beograd, 28. avgusta - Nogometaši Crvene zvezde, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so se uvrstili v skupinski del lige prvakov za letošnjo sezono. V povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij so v Beogradu z 2:0 premagali norveški Bodo/Glimt. Slovan iz Bratislave Kenana Bajrića je s 3:2 premagal danski Midtjylland.