Rusija prepovedala vstop 92 ameriškim državljanom, tudi novinarjem

Moskva, 28. avgusta - Rusija je danes sporočila, da je vstop v državo prepovedala še 92 ameriškim državljanom. Med njimi so glede na seznam tudi novinarji ameriških časnikov Wall Street Journal, New York Times in Washington Post. V Moskvi trdijo, da gre za odziv na ameriške sankcije proti Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.