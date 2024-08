Na nizozemskem letališču Eindhoven po težavah ponovno vzpostavljajo povezave

Amsterdam, 28. avgusta - Potem ko je bil na nizozemskem letališču Eindhoven danes zaradi težav z omrežjem več ur odpovedan ves promet, so prva letala od tam ponovno vzletela pozno popoldne. Nizozemsko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ugotovili vzrok za današnje motnje, ki so prizadele tudi druge javne storitve v državi, a podrobnosti niso navedli.