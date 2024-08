Komisija bo na pogovor za predsednika uprave RTVS povabila Gorščak, Štularja in Tomašiča

Ljubljana, 28. avgusta - Na razpis za predsednika uprave RTVS so se prijavili v. d. predsednice uprave RTVS Natalija Gorščak, direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič. Razpisna komisija še ni zaključila ocenjevanja, ali prijavljeni izpolnjujejo pogoje, zato bodo na ponedeljkov pogovor povabili vse tri, so povedali na seji sveta zavoda.