Pogrešajo 15-letnico iz Maribora

Maribor, 28. avgusta - Pogrešajo 15-letno Brino Ekart iz Maribora. Nazadnje so jo videli v torek ob 18. uri v Skaterparku na Borštnikovi ulici 21 v Mariboru. Visoka je 165 centimetrov, težka 57 kilogramov in ima srednje dolge, rahlo skodrane črne lase in rjave oči, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.