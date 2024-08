Vlada s predlogom za podaljšanje roka za vključitev v sistem neto meritev

Ljubljana, 28. avgusta - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki bi med drugim podaljšal rok za vključitev v sistem samooskrbe s sončno elektrarno z net meteringom. In sicer bi morali končni odjemalci za to do konca leta postaviti napravo in oddati vlogo za priključitev, ne pa tudi registrirati samooskrbe.