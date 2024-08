RTVS: Sprememba rtv-prispevka po več kot desetletju pomemben korak k finančni stabilizaciji zavoda

Ljubljana, 28. avgusta - Na RTVS so pozdravili odločitev vlade o zvišanju rtv-prispevka s prihodnjim letom. Dodatna finančna sredstva predstavljajo pomemben korak k finančni stabilizaciji in s tem tudi k nadaljnjemu razvoju javnega zavoda, so zapisali v odzivu. Obenem so izpostavili, da si bo treba še naprej prizadevati za zagotovitev dolgoročne finančne stabilnosti.