Pogrešajo 84-letnico iz Prad

Koper, 28. avgusta - Sorodniki pogrešajo 84-letno Viktorio Judito Krašovec, doma iz Prad. Od doma je odšla danes med 6. in 11. uro in se doslej ni vrnila. Policisti so pregledali ožjo in širšo okolico, iskanje je potekalo tudi s helikopterjem, a pogrešane za zdaj niso našli, so sporočili s Policijske uprave Koper.