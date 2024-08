Na sojenju Slodnjaku za pomoč pri umoru tokrat zaslišana njegova znanka

Ptuj, 28. avgusta - Na ptujskem sodišču se je v torek in danes nadaljevalo ponovljeno sojenje Kristijanu Slodnjaku, obtoženemu pomoči pri umoru Kidričana Andreja Kirbiša februarja 2022. Danes je med drugim pričala znanka obdolženega, s katerim je prijateljevala zadnje mesece in je z njim preko telefona komunicirala tudi na večer, ko je prišlo do umora.