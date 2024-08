Rokometašice Krima obeležile štiri desetletja delovanja

Ljubljana, 28. avgusta - Rokometašice Krima Mercatorja so v Ljubljani obeležile štiri desetletja delovanja kluba, ki je najuspešnejši v slovenski športni zgodovini, kot so izpostavili. Dvakrat so osvojile prestižno ligo prvakinj, kot prvi klub v Sloveniji, trikrat so še igrale v finalu, devetindvajsetkrat so postale državne prvakinje, osemindvajsetkrat pa pokalne.