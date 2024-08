Nemška država v drago reševanje ladjedelnice Meyer Werft

Bremen/Hannover, 28. avgusta - Nemška država je pripravljena prevzeti 80-odstotni delež v ladjedelnici Meyer Werft in s tem zaščititi do 20.000 delovnih mest, so danes sporočile oblasti v severozahodni deželi Spodnja Saška. Zvezni vladi bo pri reševanju podjetja, ki je v velikih finančnih težavah, pomagala tudi dežela.