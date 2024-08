Z novim letom višji rtv-prispevek v višini 14,02 evra

Ljubljana, 28. avgusta - Z novim letom bo rtv-prispevek višji za 1,27 evra in bo znašal 14,02 evra, je danes sklenila vlada. Potrdila je namreč odlok o 10-odstotnem zvišanju rtv-prispevka, ki od leta 2012 znaša 12,75 evra. Na dnevnem redu so bila tudi izhodišča sprememb zakona o RTVS, ki jih bo vlada po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko obravnavala do konca leta.